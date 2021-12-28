Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu:  Sporun tüm alanında hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni çıkacak olan spor yasasıyla ilgili olarak, "Her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir bir yapının olması kanaatindeyiz. Bu çalışmanın hayati bir rolü olduğuna inanıyorum. Ortak akıl ve istişare ile ortaya konan bir süreç oldu. Tüm Türkiye olarak bunun güzel sonuçlarını yaşayacağız. Yeni çalışmamızla sporun tüm alanında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz. Bu yasa, yönetici, yönetim kurulu üyesi dahil herkesin sorumluluklarını ortaya koyacak. Ben Türkiye'de sorumluluk almaktan çekinmeyecek yüzlerce yönetici tanıyorum. Herkesin kendi yaptığından sorumlu olduğu bir süreci, sporumuz için önemli bir süreç olarak görüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk ekranlarında Semiha Şahin ve CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayarak yeni çıkacak olan spor yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de sporun tüm paydaşlarıyla birlikte yapılan görüşmelerin ardından ortak akıl süreciyle bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasayla ilgili çalışmaların sona geldiğini belirterek bu yasanın spordaki sürdürülebilirlik açısından hayati bir önemi olduğunu belirtti.

Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yetenek taraması ve spora yönlendirme projemiz var. Bu proje kapsamında 1 milyon 300 binden fazla çocuğumuzun taramasını gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı ve ailelerimizle işbirliği içerisindeyiz. Ailelerimizin bilinci bizleri ayrı umutlandırıyor. Biz çocuklardaki hevesi, ciddi bir iradeye dönüştürmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda kat ettiği çok önemli bir yol var. Cumhurbaşkanımızın sporu engin bir vizyon ile sahiplenmesi bizim için çok önemli. 85 milyonun ortak sevincini ve mutluluğunu görünce bu yolun ne kadar mutlu olduğunu fark ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet