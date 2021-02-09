Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Solhansporlu oyuncularla bir araya geldi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önümüzdeki dönemde Bingöl'ün spor turizmi açısından da önemli olacağına inanıyoruz. Spor lisesini de Bingöl'e kazandıracağız. Bu da hem il hem bölge için sporcu üreten, erdemli sporcular yetiştiren merkezlerden biri olacak." dedi.

Bingöl'deki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Salonu'nda Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhansporlu oyuncularla bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Ziya Sözen ve oyuncularla sohbet eden Kasapoğlu, takımın antrenmanını bir süre izledi.

Kasapoğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, genç nüfusu ve gençlerin sportif potansiyeli ile Bingöl'ün çok güçlü bir şehir olduğunu söyledi.

"Gençlerimize olan desteğimizi, yatırım politikamızı AK Parti hükümetlerinin olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın değer veren felsefesiyle de her geçen gün güçlendiriyoruz ve çıtayı yükseltiyoruz." diyen Kasapoğlu, Bingöl'ün spor noktasında marka bir şehir olması hem de gençlere sunulan imkanların artırılması noktasında gençlik merkezlerinin önemli bir çalışma olduğunu bildirdi.

Bingöl'de merkez de dahil gençlik merkezi olmayan ilçe, belde kalmayacağına işaret eden Kasapoğlu, Bingöl'ü gençlik merkezleri ile donatacaklarını belirtti.

"Desteklerimizi, projelerimizi zenginleştireceğiz"

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimize yönelik spor, sanat, kültürel konularda desteklerimizi, projelerimizi zenginleştireceğiz. Voleybol, basketbol, futbol ve buna benzer pek çok branş bizim önemli gördüğümüz alanlar. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı zenginleştireceğiz. Gerek Bingöl merkezde gerekse ilçelerde ve köylerde Valilik ve belediyelerle ortak çalışmalarımızı ve inşallah semt sahalarımızı ayrı bir boyuta taşıyoruz. Bunun da müjdesini paylaşmak istiyorum. Yeni basketbol alanlarımız bizim için çok önem verdiğimiz projelerden biri. 10 bin pota projemizden 100'ünü Bingöl'e bu vesileyle müjdelemek istiyorum."

Bingöl ve ilçelerinde çok ciddi başarılara imza atan pek çok branşta sporcular olduğunu dile getiren Kasapoğlu, voleybolda önemli bir başarı sağlayan Solhanspor'un oyuncuları ile bir arada olduklarını aktardı.

Kasapoğlu, başta sporcular ve yöneticiler ile bu güzel tabloda emeği bulunan herkesi kutlayarak, "Solhanspor, Egeler Ligi'nde başarıyla mücadele ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Solhan'dan ve Bingöl'ün tüm ilçelerinden, beldelerinden yeni sporcularımızı kazandıracağız. Altyapı desteklerimizi ve stratejilerimizi konuştuk. Bir sonraki süreçte inanıyorum ki; yeni yıldızları yetiştirerek, sporumuza kazandıracağız ve yeni başarılarla gururlanacağız." diye konuştu.

Sporun kendileri için bir branştan ibaret olmadığını ifade eden Kasapoğlu, ülkenin en yeni ve en modern sporcu eğitim merkezini Bingöl'e kazandırdıklarını, önümüzdeki süreçte uluslararası kamplar, çalışmalar, federasyonlar için bu merkezin önemli bir destinasyon olacağını kaydetti.

"Spor lisesini Bingöl'e kazandıracağız"

Kasapoğlu, "Önümüzdeki dönemde Bingöl'ün spor turizmi açısından da önemli olacağına inanıyoruz. Gençlerimiz bizim en büyük imkanımız. Bu çerçevede spor lisesini de Bingöl'e kazandıracağız. Bu da hem ilimiz hem bölgemiz için sporcu üreten, erdemli sporcular yetiştiren merkezlerden biri olacak. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün doğal güzellikler açısından zengin bir il olduğunu bildiren Kasapoğlu, "Doğa sporları merkezini de en kısa zamanda ilimizle halkımızla, milletimizle buluşturacağız." dedi.

Kasapoğlu, amaçlarının gençler için halk için her şeyin en iyisini, en güzelini sağlamak olduğunu dile getirerek, isteklerinin halkın bu tesisleri, bu imkanları dolu dolu kullanması olduğunu kaydetti.

Daha sonra Çok Amaçlı Spor Salonu'nda da cimnastik, atletizm, tekvando, güreş, basketbol, okçuluk alanlarında mücadele eden sporcuları ziyaret eden Kasapoğlu, onlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş