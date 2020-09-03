Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı (2)
Son dakika haberi... Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış törni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Açılış kurdelasının kesilmesi SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı.
03.09.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:30
Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış törni
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Açılış kurdelasının kesilmesi SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı.
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Kaynak: AA