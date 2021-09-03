Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
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Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı. 

Golbol Kadın Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları final maçında ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı ve Paralimpik Oyunlarda üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. Milli takımın maçını tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, büyük sevinç yaşayan milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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