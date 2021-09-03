Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.