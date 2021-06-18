Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
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Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüştü.

Burada bir süre Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüşen Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler aldı. Nevşehir Valisi Becel ve AK Parti milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe'nin de yer aldığı ziyarette bakanlığının Nevşehir'de hayata geçireceği spor yatırımları üzerine istişarelerde bulunan Kasapoğlu'na ziyaretin anısına Başkan Savran tarafından çini bir tabak hediye edildi. Kasapoğlu'nu Nevşehir'de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savran, verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyarette Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç tarafından ise Bakan Kasapoğlu'na 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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