Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Şahinbey Belediyespor'a tebrik

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'nın Legia Varşova takımını yenerek şampiyon olan Şahinbey Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.