Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Şahinbey Belediyespor'a tebrik
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Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Şahinbey Belediyespor'a tebrik

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Şahinbey Belediyespor'a tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'nın Legia Varşova takımını yenerek şampiyon olan Şahinbey Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'nın Legia Varşova takımını yenerek şampiyon olan Şahinbey Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'dan Legia Varşova'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek kupayı müzesine götüren temsilcimiz Şahinbey Ampute Takımı'nı kutlarım. Başarıda emeği geçen oyunculara, teknik kadroya ve böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Gaziantep'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor, kupanın sahibi oldu.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor, kupanın sahibi oldu.
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