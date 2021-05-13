Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
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Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Eryaman'da kampta bulunun olimpik ve paralimpik sporcular ile TOHM sporcularını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Eryaman'da kampta bulunun olimpik ve paralimpik sporcular ile TOHM sporcularını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Eryaman'da kampta bulunun olimpik ve paralimpik sporcular ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularına bayram ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Eryaman Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları için kampta bulunan sporcular ile çalışmalarına devam eden TOHM sporcularıyla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcularla bayramlaştı.

Çalışmalarında gösterdikleri azim ve heyecan için sporculara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Sizleri dinamik, heyecanlı ve inançlı gördüğüm için tebrik ediyorum. İnşallah diğer sporcularımız gibi, sizlerin de bizi mutlu edeceğinize inanıyorum. Sevdiklerinizi, ailelerinizi, hocalarınızı mutlu etmek için çalışıyorsunuz. Olimpiyatlar başta olmak üzere her bir organizasyonun sizler için ayrı bir heyecan ve başarı hikayesi olacağına inanıyoruz. Çok yakın zamanlarda, bir takım branşlarda sporcumuz dahi yokken şimdi dünya çapında şampiyonlarımız var" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, milli forma için mücadele eden sporcuların her birinin vatan ve bayrak sevdalısı olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

"Siz değerli kardeşlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Bayramda bile mola vermeden Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için, büyük fedakarlıklarla terinizi akıtıyorsunuz. Türk spor tarihine isimlerinizi altın harflerle yazdıracağınıza, ülkemizi gururlandıracağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Bizler, elimizden gelen bütün imkanları sizin için seferber etmeye hazırız. Yurdumuzun dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimizle, gece gündüz demeden çalışan antrenörlerimizle, hem maddi hem manevi bütün imkanlarımızla arkanızdayız. Yeter ki azminizden, heyecanınızdan vazgeçmeyin."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpik ve Paralimpik sporculara bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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