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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocuklara tesis...

Son dakika spor haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi.

Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocuklara tesis...
13.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:44

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabiri tarafından çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

AA'nın haberini de sosyal medyadan paylaşan Kasapoğlu, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haber ve fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Kaynak: AA

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