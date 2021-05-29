Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu'ndan, İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.