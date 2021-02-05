Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.