Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

05.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:11
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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