HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da, Adalar ziyareti yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesislerinde yaptığı incelemelerin ardından, esnaf ve Adalar sakinleriyle buluşup sohbet etti.

Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması
11.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:54

İstanbul'da, Adalar ziyareti yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesislerinde yaptığı incelemelerin ardından, esnaf ve Adalar sakinleriyle buluşup sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, Lefter Küçükandonyadis ve Kostas Kasapoğlu'nun kabrini de ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Adalar'da bir dizi ziyarette bulundu. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'da sporla dolu bir gün geçiren Bakan Kasapoğlu, Adalar'daki futbol sahaları ve su sporları kulüplerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Adalar esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Lefter Küçükandonyadis ve İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun da kabrini ziyaret etti.

ADALARDA SPORLA DOLU BİR GÜNBakan Kasapoğlu ilk durağı olan Kınalıada'ya geliş yolunda seyahat ettikleri teknenin kaptan koltuğuna oturdu, tekne kullandı. Bakan Kasapoğlu, karşıdan geçen diğer tekneleri selamladı. Kınalıada'da önce Taksim Spor Kulübü yöneticileriyle buluştu. Ardından Adalar esnafıyla bir araya gelen Kasapoğlu, sporcu gençlerle yakından ilgilendi. Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet ederek onlara kitap armağan etti.Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Emre Burçkin ile de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu kulüp çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Başkan Emre Burçkin tarafından Bakan Kasapoğlu'na Kınalıada Su Sporları Kulübü fahri üyelik belgesi takdim edildi."ADALARA YÖNELİK YATIRIMLARI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"Kınalıada'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, Adalar ziyareti ile ilgili mutluluğunu dile getirerek, "Ada halkıyla, gençlerimizle, sporcularımızla bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. Pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarına yönelik Adalar'daki yatırımlarımızı bugün inceledik, istişarelerde bulunduk. Adalar'daki hem gençlerimizi, hem sporcularımızı, hem de tüm Adalar halkını ilgilendiren yarınlara yönelik çalışmalarımızı, inşallah daha güçlü şekilde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.BİSİKLET TURUNUN ARDINDAN YATIRIMLARI İNCELEDİKınalı Spor Kulübü ziyaretinden sonra Burgazada'ya geçen Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyaretinin ardından bisiklet turu yaptı. Tur esnasında Burgazadalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu, Adalar Su Kulübü'nü de ziyaret etti. Spor kulüplerinin sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, Adalar'a yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kasapoğlu spor kulüplerindeki incelemelerinden sonra Galatasaray'ın efsane kaptanı Uğur Köken ile de bir araya geldi,Heybeliada'da da Su Sporları Kulübü'nü ve Çam Limanı Sahası'nı da ziyaret eden Kasapoğlu'nun son durağı ise Büyükada oldu.LEFTER VE KOSTAS'A ZİYARETBüyükada'da önce esnaf ve vatandaşlarla buluşan Bakan Kasapoğlu, Ak Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Esnaf ve Ada sakinleri ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu ziyaret ettiği alanlarda çocuklara da kitap dağıttı. Bakan Kasapoğlu Adalar ziyaretinde Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis ve 'Penaltıcılar Kralı' unvanlı İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun kabrini de ziyaret etti. Kabir ziyareti sırasından Bakan Kasapoğlu'na Lefter'in damadı Ömer Katmer eşlik etti.

Kabir ziyareti sırasında usta gazeteci Orhan Ayhan'a konuşan Bakan Kasapoğlu, Lefter'in spor tarihimizde ve futbolumuzda çok önemli izleri olduğunu belirterek, "Biz de bugün Adalar'daki ziyaretlerimizde spor odaklı bir çalışma gerçekleştirdik. Ordinaryus'u, Lefter'i ziyaret etmeden de gidemezdik. Kendisinin, futbolumuza kazandırdıklarını hem biz bileceğiz hem de gençlerimiz çok iyi bilecek. Bizler de onu minnetle anmaya devam edeceğiz. Spor çok yönlü, pek çok anlamda sosyal etkileri olan bir olgu. Lefter, yaşam boyu spor tarzıyla milli takımımızı başarıyla temsil eden çok önemli bir sporcu. Özellikle gençlerimiz için bugünlerin ve yarınların sporcuları için sembol olan önemli bir isim" açıklamasını yaptı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı Güncel
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Magazin
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Ziya Selçuk Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Hülya Avşar Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Oruç Ağustos Akdeniz Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 13:00:46. #1.14#
title