Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, milli para tekvandocuları tebrik etti

Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke'yi kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke'yi kutladı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Meryem Çavdar kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda gümüş, Mahmut Bozteke ise erkekler 61 kilo K44 sınıfında bronz madalya elde etti.

Sporcuların müsabakalarını yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, madalya törenlerinin ardından para milli tekvandocularla bir araya geldi.

Kasapoğlu, mutluluklarını paylaştığı milli sporcuları başarılarından dolayı da tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki