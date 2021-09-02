Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, milli para tekvandocuları tebrik etti
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Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, milli para tekvandocuları tebrik etti

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, milli para tekvandocuları tebrik etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke'yi kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke'yi kutladı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Meryem Çavdar kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda gümüş, Mahmut Bozteke ise erkekler 61 kilo K44 sınıfında bronz madalya elde etti.

Sporcuların müsabakalarını yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, madalya törenlerinin ardından para milli tekvandocularla bir araya geldi.

Kasapoğlu, mutluluklarını paylaştığı milli sporcuları başarılarından dolayı da tebrik etti.

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, milli para tekvandocuları tebrik etti
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, milli para tekvandocuları tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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