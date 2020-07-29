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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, kupa finali öncesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Son dakika spor haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan final maçını statta izledi.

Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, kupa finali öncesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
29.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:27

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan final maçını statta izledi.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı buluşmada hatıra fotoğrafı da çekildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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