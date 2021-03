Bakan Kasapoğlu: "Kulüplerin finansal durumundan yöneticiler sorumlu olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapılacak olan reformlarla birlikte kulüplerin finansal durumundan yöneticilerin sorumlu olacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, yapılan statların bakımıyla ilgili olarak da, "Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı göstermek zorunda" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da gerçekleşen toplantıda spor basınıyla bir araya geldi. Miraç Gecesi'ni kutlayarak sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün aynı zamanda Miraç Gecesi. Hepinizin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu toplantı vesilesiyle topluca bir araya gelme durumumuz oldu. Katılımınız ve bugüne kadarki çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç hem sporumuz hem gençlerimiz hem de ülkemiz için çok daha başarılı, çok daha heyecanlı ve çok daha gururlu olur. Bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Bugüne kadarki çalışmalarımız ve bundan sonraki çalışmalarımızla ilgili toplandık. Malum Olimpiyatlar ve sonraki süreçler var. Bununla birlikte bakanlığımızın vizyonu, sporun tüm paydaşlarıyla yaptığımız işler söz konusu. Bununla birlikte çok güçlü bir genç nüfusa sahip olmamız vesilesiyle yarına dair projelerimiz var. Spor hem ulusal hem global manada önemli bir güç. Sporla birçok kötülüğü de bertaraf etmek mümkün" ifadelerini kullandı.

"Kalkınma konusunda her alanda yukarıya çıkacağız"

Dünyanın pandemiyle mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Pandemi sürecinde ülke olarak başarılı ve fırsata dönüştürme noktasında adımları atmış durumdayız. Türkiye'nin bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleler ve kazanımlar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada da her alanda bir ideali var. Sanayisiyle, sağlığıyla, altyapısıyla, eğitimiyle, ulaştırmasıyla her alanda olduğu gibi sporda da devasa bir yatırım söz konusu. Birçok alanda ciddi devrimler var. Bu devrimlerin, değişen ve gelişen dünyada sürekliliği önemli. Her geçen gün değişen dünyaya yeni bir söylemle, yeni bir projeyle ayak uydurmalıydık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu doğrultuda katmış olduğu pek çok pratiklik, koordinasyon, güçlü bir iletişim söz konusu. Bunun da almaya başladığımız meyveleri var. Hedeflerimizi her geçen gün daha yukarıya, daha yükseğe koyarak ülkemizin bu anlamda muzaffer olması, kalkınma noktasındaki ve her alandaki seviyesini yukarıya çıkarma peşinde olacağız" dedi.

"Kulüplerin finansmanından yöneticiler sorumlu olacak"

Sporun çok popüler bir olgu olduğuna dikkat çekerek sözlerini sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Gençlik çok dinamik ve aynı zamanda ülke olarak çok avantajlı durumumuz var. Spor denilince belki en popüler konulardan birisi futbol. Bununla birlikte birkaç branş daha sayabiliriz. Ama bizim sporu tüm branşlarıyla, tüm paydaşlarıyla, özellikle de yarınlara güçlü kılma anlamında yapılması gerekenler, sporun sorunları nasıl çözülür, daha üretken nasıl olunur, bunları yapmak istiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonları konulu bir çalıştay düzenledik. Tüm spor ailesini davet ettik. Branşlarıyla federasyonları, kulüpleri ve kurumları davet ettik. Herkes eteğindeki taşı döksün, düşüncelerini projelerini ortaya koysun istedik. Artık ne tür bir vizyonla, nasıl bir yaklaşımla sorunları çözer, yapıyı nasıl daha sağlıklı hale getiririz, sistemi nasıl daha işler duruma getiririz, bunları konuştuk ve faydalı bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun akabinde görüşlerimizi, düşüncelerimizi hem arkadaşlarımızla hem federasyonlarla hem de kulüplerle paylaştık. Kulüplerimizin finansal durumunu iyileştirme, diğer adıyla reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle finansal durumdan yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması durumu ortada. Hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek. Milletimizle inşallah yarınların daha güçlü Türkiye'sinde sporu da parlayan bir yıldız yapacağız. Herkes şapkasını önüne koysun dedik. Kulüplerin artık sürdürülemez durumunu sürdürülebilir hale getirelim dedik. Türk halkını da bu anlamda spora erişebilir hale getirelim, sporu bir kültür haline getirelim. Ciddi anlamda seferberlik ruhundan bahsediyoruz. Sporcusuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora dahil etmek ve sporu yaşamın bir parçası haline getirme taahhüdümüz var. Kulüplerin ve federasyonların değişecek bu yapıya ayak uydurmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yetenekli gençlerimiz var, bunları destekleyerek yıldızlar olarak çıkarma görevimiz var. Yeteneklerimizi, bir takım tesadüflerden ziyade planlı ve stratejik çalışmalarla yarınlara kazandırmak var. En önem verdiğimiz konulardan birisi yetenek testiyle spora yönlendirme projesi. Birçok farklı yeteneği olan gençlerimiz var. Taranan tüm çocuklarımızı spora kazandırmak istiyoruz. Bunu da ilkokuldan itibaren başarma zorunluluğumuz var. Pandemi şu anda bizi biraz engelledi ama inşallah bunu güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız" açıklamasını yaptı.

"Aldığımız sonuçlar, yarınlara umut oluyor"

Türkiye'nin tesis konusunda çok önemli noktalara geldiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Olimpiyat hazırlık merkezlerimiz var. Her kurumumuz Türkiye'nin parlayan yıldızı. Aileler de bizim için çok önemli bir değer. Çocuklarımızı elinden tutup onları yarınlara hazırlama çabasındalar. Türkiye'nin yarınlara olan güçlü yürüyüşünde çok önemli misyonlar var. Yetenek taramasında almış olduğumuz sonuçlar, yarınlarımıza umut oluyor. Müsabakalara hazırlanan sporcularımızı hazırlama konusunda pandemi fırsata dönüştü ve desteğimizi daha güçlü hale getirdik. Hiçbir şekilde antrenmanlarından geri kalmadılar. İnanıyorum ki sonraki süreçler bizi çok mutlu edecek. Sporcunun bu anlamdaki gelişini daha güçlü hale getirerek başarımızı taçlandıracağız. Çalışmalarımız hiçbir şekilde eksilmedi. Yeni çalışmalarımız da başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Ağrı'ya gittik, Mardin'deydik, Hakkari'deydik. Hamdolsun ki sporcularımızla buluşma, çalışmaları bizzat takip etme adına ziyaretlerimizi yaptık. Her branştaki yapılaşmamız ve tesisleşmemiz de tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz 2 ay içinde Adana Stadı, Giresun Stadı açıldı, Hatay Stadı ve Ordu Stadı açılacak. Statlarıyla, salonlarıyla pek çok mükemmel tesis, İstanbul İstinye'deki tesisi bazılarınız gördü, görmeyenler de güzel çalışmayı görecek. İddialarımız hamdolsun söylemle değil, bizzat gerçekleştirerek devam ediyor. Kabinedeki arkadaşlarımız ve Cumhurbaşkanımızın ilgisi, desteği ve verdiği ilhamla, sporcularımıza verdiğimiz destekle yarınlara yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Eğitimde de çok farklı bir tablo ortaya çıkacak"

Sporcu bursuna da değinen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geçtiğimiz günlerde sporcu bursunu tanıttık. Yıllardır ihtiyaç duyulan bir konuydu. Spora da devam eğitime de. Sporcunun yıllarca verdiği bir emek var, ailesinin verdiği bir çaba var. Ama üniversite kapısına geldiğinde durum değişiyor. Bunca emek ya orada kalıyor ya da üniversite hayaliyle maalesef durum değişiyor. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız çalışmayla bunu sona erdirdik. Bizim için önemli bir gurur. Yarının güçlü Türkiye'sinde önemli bir başlangıç. Sporu eğitimle birlikte sürdürecek, hayalini bırakmayacak gençlerle yarınlara yürüyeceğiz. Eğitimle sporu entegre eden anlayışımızla hem spor camiamızda hem de yarınlardaki güçlü nesillerimizde çok farklı bir tablo göreceğiz. Geçtiğimiz süreçte özellikle jimnastikteki başarılarımız ortada. Yüzme ve atletizmle birlikte öncelikli branşlarımızdan birisi de jimnastik. Şu anda İstanbul'da mükemmel bir jimnastik eğitim merkezini tamamladık. Jimnastikle ilgili çalışmalarımız Ankara'da ve diğer vilayetlerimizde de güçlenecek. Havuzlarımızı da dolu dolu değerlendireceğiz. 7/24 hizmet politikamızla, tesislerimiz inanıyorum ki bütün branşlarda çok daha farklı başarıları bize gösterecek. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. Yüzme öğrenmek isteyen herkese, yüzme öğretme hedefimiz var. Havuz olmayan yerler için portatif havuzlarımız var. İmkanı halkımızın ayağına götürüyoruz. Bu yıl yeni ilavelerle havuz sayımız 300 olacak. Bunların gece gündüz kullanılmasını çok önemsiyoruz. Nerede olursa olsun tüm antrenörleri seferber ederek bu projeyi daha iyi noktaya getireceğiz. Spor camiası, federasyonlar ve kulüpler güçlü bir paydaş. Yüzme, jimnastik, boks, atletizm, karate, satranç, sayamadığım pek çok branşı daha fazla desteklemeliyiz. Gayret gösteren sporculara, onların ailelerine ve aziz milletimiz adına bunu yapmalıyız. Bunu sizlerle birlikte yukarıya çekmeliyiz. Bu başarı hikayelerini halkımıza anlatmamız gerekiyor. Bizim hiçbir sporcumuzun başarısını gölgeleme, dolaylı olarak gölgeleme durumumuz yok, bunun için mücadele etmemiz lazım. Bu başarıları bilinir kılmak bizim vazifemiz" diye konuştu.

"Kadınlarımız çok başarılı"

Sporda kadınların da kendileri için öcelikli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gerek eş olarak gerek anne olarak kadınların bu anlamdaki öncü misyonunu sporda da yukarıya çekmemiz lazım. Kadın sporcularımız çok başarılı. Jimnastikte, voleybolda, basketbolda, futbolda, güreşte, yüzmede her alanda kadın sporcularımız var. Bu anlamda çok güçlü şekilde onlara verdiğimiz desteği de bilinir kılmalıyız. Tesislerimizde kadınlarımız öncelikli hizmet alma hakkına sahipler. Kadınlarımız ne kadar çok spora dahil olursa, sporda toplum olarak çok daha başarılı oluruz. Sporu hayatın bir parçası olarak gören gençlerimizi, kadınlarımızı tesislerimize bekliyoruz" dedi.

"Onca transfer yapan kulüpler, statların bakımını ihmal etmemeli"

Son dönemde stadyumların bakımlarıyla ilgili ortaya çıkan tartışmalarla ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız statları inşa ediyor ve sonrasında en güzel şekilde kulüplere ya da yerel yönetimlere devrediyor. Göztepe Stadı'nın açılışını yaptık, dünyanın en güzel statları arasında aday gösteriliyor. Biz en iyi şekilde teslim ediyoruz. Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı gösterme görevindedir. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan stat olması hem de sporcuların sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmemesi lazım. Sporcuların sağlığı her şeyden önemli. Gerekirse profesyonel destek alacak, gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak. Türk sporunun imajına hiçbir şekilde hiçbir kimsenin zarar verme hakkı olmadığını düşünüyorum. Pandemi döneminde bir süre maçlar oynanmadı. Sonrasında federasyonumuz başarılı şekilde uygulayarak lig maçlarını gerçekleştiriyor. Sporun lokomotifi futbolda amatör liglerimiz de inşallah başlayacak. Amatör camiasına başarılar diliyorum. Gerekli çalışmaları federasyonumuz yapıyor. Biz de bakanlık olarak sporcularımızın sağlığı için tüm birimlerimizi harekete geçirerek, rekabetin dostça, kardeşçe olduğu müsabakalara destek veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından spor medyasının yöneticileriyle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

