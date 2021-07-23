Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda ile görüştü
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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Spor

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda Kooiçi ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda Kooiçi ile görüştü.

Resmi temasları kapsamında Japonya'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Bakan Hagiuda ile bir araya geldi.

Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesinde bulunan Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığındaki ikili görüşmenin basına açık kısmında konuşan Kasapoğlu, Tokyo 2020 vesilesiyle Japonya'da olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Türk-Japon ilişkilerinin tarihi temellerinin bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, bu ilişkilerin güçlenerek gelişeceğini belirtti.

"Dünya, çok zor bir süreçten geçiyor. Japonya'nın bu anlamdaki ev sahipliği ve organizasyonların başarıyla gerçekleştirilmesi takdire şayan. Sporun evrensel mesajının güçlendirilmesi adına önemli bir özveri." diyen Kasapoğlu, Tokyo Oyunlarının Japonya'nın ev sahipliğinde "sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının en üst çerçevede sergilendiği başarıyla tamamlanması" dileğinde bulundu.

Ev sahibi Japonya'nın tüm sporcularına başarı dileyen Kasapoğlu, turnuvaya Türkiye'den 18 farklı branşta 108 sporcuyla katıldıklarını kaydetti.

Kasapoğlu, "Sporcularımız olimpiyat tarihimizde yeni bir sayfa açacaklardır." ifadesini kullandı.

Türk-Japon ilişkilerini gençlik ve spor alanlarında da geliştirmek istediklerini belirten Kasapoğlu, "Eğitim, kültür alanlarını da ayrı tutmak mümkün değil. Bu noktada her türlü iş birliğine ve ivmeyi artırmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Bakan Hagiuda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bir yıl ertelenen turnuvayı bu yıl "bütün dünya ve insanlık için umut" temasıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Olimpiyatların başarısı için birlikte çalışmayı arzuluyoruz." diyen Hagiuda, Kasapoğlu'nun resmi açılış törenine katılacağını ve olimpiyatlarda bisiklet, okçuluk, atıcılık dahil birçok branşta Türk takımlarının yanlarında olacağını bilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Türk takımı ve sporcularına başarılar dileyen Hagiuda, "Turnuvanın sadece bütün dünyada izlenecek spor etkinliği değil, tüm zorlukları birlikte aşmak için gösterilen iş birliğinin taçlandırıldığı etkinlik olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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