Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödemelerine başlanacağını duyurdu
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Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödemelerine başlanacağını duyurdu

27.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:10
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödemelerine başlanacağını duyurdu

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin, bu gece başlayacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin, bu gece başlayacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplarına yatacağını duyurdu.

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık'ta, "2" olanların 29 Aralık'ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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