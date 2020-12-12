Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
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Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

12.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:56
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde gümüş madalya alan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde gümüş madalya alan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı'mızı kutluyorum. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Abdelrahman Elgamal sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Mersin'de başarıyla organize edilen şampiyonada mücadele eden tüm ülkelerin sporcularına başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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