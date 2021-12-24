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Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Göngören'de görev yapan muhtarlara milli takım forması hediye etti

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Göngören'de görev yapan muhtarlara milli takım forması hediye etti
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Güngören'de görev yapan muhtarlara milli takım forması hediye edildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Güngören'de görev yapan muhtarlara milli takım forması hediye edildi.

Kasapoğlu tarafından muhtarlara gönderilen mektup, milli takım formaları ve üç farklı kitabın yer aldığı hediye seti, Güngören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Remzi İlhan tarafından 11 mahalle muhtarı yerinde ziyaret edilerek takdim edildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu arayan Güngörenli muhtarlar, milli takım formalarını giyerek Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan Spor Bakanlığı'nın çalışmaları ve projeleri ile ilgili muhtarları bilgilendiren İlhan, yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında muhtarları mahalle sakinleriyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Tozkopan Yüzme Havuzu'na davet etti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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