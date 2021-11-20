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SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret ettiANKARA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne ziyarette bulundu.

SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret etti

ANKARA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da devam eden Gençlere yönelik bilim, kültür ve sanat etkinliğine sahne olan 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde 'Tam Bana Göre Festival' sloganıyla düzenlediği 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde stantları gezdi.

Festivale katılım sağlayan belediyelerin stantlarda sergilenen projelerini inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, stantları tek tek gezdi. Festival alanında kurulan Gençlik Otağı Çadırında gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret etti

SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret etti

SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret etti

SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret etti

SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret etti

SPOR Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ne ziyaret etti

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