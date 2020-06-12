Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu: "Dopingle mücadelede 'temiz spor' felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz"
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Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu: "Dopingle mücadelede 'temiz spor' felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda birinci olan Taylandlı haltercinin dopingli çıkması sonucu milli sporcu Dilara Narin'in altın madalyanın yeni sahibi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Dopingle mücadelede 'sıfır...

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu:
12.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:22

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda birinci olan Taylandlı haltercinin dopingli çıkması sonucu milli sporcu Dilara Narin'in altın madalyanın yeni sahibi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Dopingle mücadelede 'sıfır tolerans' ve 'temiz spor' felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar +63 kiloda birinci olan Taylandlı halterci Supatchanin Khamhaeng, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle organizasyondan diskalifiye edildi.

Bu sıklette gümüş madalya alan milli halterci Dilara Narin, bu gelişme üzerine birinci sıraya yükselerek altın madalyanın yeni sahibi oldu.

Dilara Narin'in altın madalyası, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) "Olimpiyat Madalyası Yeniden Tahsis İlkeleri ve Törenler" kuralları doğrultusunda yapılacak bir törenle kendisine takdim edilecek.

Kasapoğlu: "Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, dopingle mücadele noktasında Bakanlık olarak önemli bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Dopingle mücadele, ülke sporumuz açısından üzerinde hassasiyetle yaklaştığımız ve çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dopingle mücadelede akademik ve spor camiası ile iş birliği yaptıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişte sporcularımızda doping çıkıyor ve madalyalar elimizden alınıyordu. Son yıllarda dopingle mücadelede geldiğimiz nokta çok önemli. Dopingle mücadelede 'sıfır tolerans' ve 'temiz spor' felsefesiyle spor camiası olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Akademik yayınlarla birlikte sporcularımızın bilinçlenmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Bu çerçevede Bakanlığımız gereken çalışmaları titizlikle gerçekleştirmeye devam ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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