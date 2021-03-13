Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu çini çarkı başında
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Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu çini çarkı başında

13.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:30
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu çini çarkı başında

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da çarkının başına geçip, çini çamuruna şekil verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da çarkının başına geçip, çini çamuruna şekil verdi.

İnceleme ve açılış törenleri için Kütahya'ya gelen Bakan Kasapoğlu, çinici esnaflarını ziyaret etti. Osmangazi Mahalesi'nde Çiniciler Çarşısı'nda Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı'nın iş yerini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, el emeği göz duru dökerek çini imal eden çalışanlarla bir süre sohbet etti. Kasapoğlu, daha sonra önlüğü giyip çini çarkının başına geçti. Bakan Kasapoğlu, çalışanların da yardımıyla bir adet çini kase yaptı.

Kütahya'nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Kütahya ilimiz çinileriyle ünlü bir şehrimiz. Çini yapmak emek ve göz nuru dökülerek yapılan bir sanat. Çinicilik, gençlerimiz arasında da yaygınlaştırılmalı. Bu hususta bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

Başkan Erilbaylı, Bakan Kasapoğlu'na Osmanlı desenli vazo hediye etti. - KÜTAHYA

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu çini çarkı başında
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu çini çarkı başında
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu çini çarkı başında
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu çini çarkı başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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