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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: "Büyük Altay doğru yolda ilerliyor"

Son dakika haberlerine göre Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu:
25.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:23

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Bakan Kasapoğlu, Altay'dan Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar için Altay yönetimini tebrik etti.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay'ın unutulmaz futbolcularından AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette Bakan Kasapoğlu, Altay'ın genç ve başarılı yönetiminin faaliyetlerini yakından izlediğini ve taktir ettiğini belirterek, İzmir ekibinin en kısa zamanda hak ettiği Süper Lig hedefine kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.

Kasapoğlu, Cenk Özkacar transferi için Altay'ı tebrik etti

Altay'ın 4 sezondur sürdürdüğü altyapı hamlesinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ın kendilerini gururlandırdığını söyledi. Cenk'in Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Kasapoğlu, Cenk'i telefonla arayarak tebrik ettiğini ifade ederek, genç stoperi yakinen takip edip her anlamda destek olacaklarını vurguladı. Kasapoğlu, bu transfer için Başkan Ekmekçioğlu başta olmak üzere Cenk'i yetiştirip önemli bir transfere imza atan Altay yönetimini tebrik ederek, "Büyük Altay doğru yolda ilerliyor" dedi.

Ziyaretin sonunda Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde adının yazılı olduğu 35 numaralı Altay formasını hediye ederken, Kasapoğlu yeni sezonda Altay'a başarılar diledi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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