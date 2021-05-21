Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Spor

Son dakika haberi: - Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin 10 bin bisiklet dağıtım törenine katıldı.

- Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı

GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin 10 bin bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporuna desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Kasapoğlu, "Sporu tabana yaymak, her insanımızı, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, herkesi sporla buluşturmak en büyük idealimiz, en büyük amacımız. Ülke olarak bisiklette de büyük adımları hep beraber atıyoruz. Dünyanın Cumhurbaşkanı himayesindeki tek bisiklet maratonunu Türkiye gerçekleştiriyor. Bu sene 56.'sını gerçekleştirdik. Bisiklete verdiğimiz önem hem bakanlık olarak hem de yerel yönetimlerimizde her geçen gün artıyor. Türkiye'nin en büyük hayallerinden olan bir projeyi Konya'da, Türkiye'nin ilk olimpik velodromunu inşallah en kısa sürede tamamlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda temelini attık, temmuz, ağustos gibi de tamamlayacağız. Böylece yeni bisiklet sporcularımızı hem yetiştirdiğimiz gibi bisiklet turizminde de en ideal destinasyonlardan biri Türkiye olacak" şeklinde konuştu.

"Toplam 20 bin bisiklet dağıtıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise toplamda 20 bin bisiklet dağıttıklarını vurgulayarak, "Gaziantep'imize 33 tane yeni tesisi kazandıran bakanlığımıza teşekkür ederim. Daha önce 6 tane takdir belgesi alan öğrencilerimize 10 bin tane bisiklet dağıtımı yapmıştık. Bugün de başarılı öğrencilerimize 10 bin daha bisiklet dağıtıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Bakan Kasapoğlu'na yoğun programına rağmen Gaziantep'e geldiği için teşekkür ederken, Şahinbey Belediyesi'ne de yaptığı yatırımlar için teşekkür etti.

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir

2022'deki Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
2022'deki Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz.'
Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Muharrem İnce Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Demet Akalın Engin Akyürek
Spor Adem Büyük Arda Turan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 20:02:59. #1.11#

title