Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, Antrenörler Günü'nü kutladı

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antrenörler Günü'nü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antrenörler Günü'nü kutladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesinden yayımladığı mesajında "Sporcularımızın yetişmesinde büyük emekleri olan antrenörlerimizin 21 Haziran #AntrenörlerGünü'nü kutlar, hep birlikte daha nice başarılı günlere ulaşmayı temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur