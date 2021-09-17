Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 yenen milli takımın teknik direktörü Osman Çakmak'la maç sonrası telefonda görüştü.

Takımı ve teknik heyeti kutlayan Kasapoğlu, elde edilen başarıdan dolayı mutluluğunu ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yarı finalde Rusya karşısında da milli sporculara başarılar diledi.