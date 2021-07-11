Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli kürekçiler Mervenur Uslu ve Elis Özbay'ı tebrik etti
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Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli kürekçiler Mervenur Uslu ve Elis Özbay'ı tebrik etti

Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli kürekçiler Mervenur Uslu ve Elis Özbay'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay'dan oluşan BLW 2x takımını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay'dan oluşan BLW 2x takımını kutladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Çekya'nın Racice şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mervenur Uslu ile Elis Özbay'ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın bu başarısı, Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen performansını bir kez daha gösterdi. Genç sporcularımızın başarılarının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyor, önemli başarıda emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
Son dakika: 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Mervenur Uslu ve Elis Özbay'dan oluşan BLW 2x takımı altın madalya kazandı.
Son dakika: 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Mervenur Uslu ve Elis Özbay'dan oluşan BLW 2x takımı altın madalya kazandı.
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Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli kürekçiler Mervenur Uslu ve Elis Özbay'ı tebrik etti - Haberler Spor
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