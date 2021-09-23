Son dakika haber... Karaismailoğlu: "(Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. (2)