Son dakika haber... Karaismailoğlu: '(Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız' - Haberler
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Son dakika haber... Karaismailoğlu: "(Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Karaismailoğlu:

Son dakika haberleri... Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Son dakika haber... Karaismailoğlu: (Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Son dakika haber... Karaismailoğlu: (Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Son dakika haber... Karaismailoğlu: (Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Son dakika haber... Karaismailoğlu: (Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Son dakika haber... Karaismailoğlu: (Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Son dakika haber... Karaismailoğlu: (Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Karaismailoğlu: '(Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız' - Haberler
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