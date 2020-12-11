Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık'

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Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık"

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının lansmanı düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz"

İSTANBUL(İHA)- İstanbul'da düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının lansman toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız. Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık" açıklamasında bulundu.

12.'si düzenlenen Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının Lansmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Atatürk Havalimanında düzenlendi. Düzenlenen lansmana korona virüs tedbirleri kapsamında sadece belli sayıda davetli katıldı. Bakan Karaismailoğlu lansmanda yaptığı konuşmada Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının önemine değinerek "Ulaştırma sektörünün bileşenlerinde kendi teknolojisini üreten hatta ihraç eden bir ülke haline gelirken, ülkemizi her modda dünya ile bağlıyoruz. 2020'li yıllara geldiğimizde bu geleneği güçlendirerek geleceğe taşıyabilmemiz için son teknolojik olanaklardan yararlanan ve katma değerli ulaşım ve haberleşme yatırımlarımıza ivme kazandıracak bir reform sürecini başlattık. Avrasya bölgesinin merkezinde, Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğindedir. Bu tarihi dönemeç, coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanan bir Türkiye'yi, dünya ekonomisinin ve dünya ticaretinin oyun kurucularından biri haline getirecektir. Bizlere düşen bu yeni çağı en iyi şekilde hazırlanarak karşılamak, ülkemiz için sarsılmaz bir güce ve insanımız için refaha dönüştürmektir. Bu nedenledir ki, yük, insan ve veri ulaştırmada, değişen ihtiyaçlara ve dünya sathında kurulan yeni oyuna, planlı ve akılcı bir yaklaşım getirmek durumundayız. Bu bağlamda lojistik alanında süper güç olmak, ülke içinde verimli, sürdürülebilir akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmak, her alanda dijitalleşmeyi önceliğimiz olarak kabul etmek şu andaki çalışma ilkelerimizin de bir özetini oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Biz hayal ettik ve hayallerimizi gerçekleştirdik"

"Biz yapılamaz zannedilenleri yaptık" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Bundan 18 yıl önce, AK Parti iktidarı ile başlayan 'yeni ulaşım ve iletişim çağı', zamanın ruhuna uygun bir şekilde dönüşerek ve gelişerek devam ediyor. 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında 910,3 milyar TL yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. 28 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde yıllık 18,5 milyar TL tasarruf sağladık.3,9 milyon ton daha az CO2 emisyonu gerçekleşti. Trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık.2003-2019 yılları arasında taşıt hareketliliği yüzde 160 düzeyinde artarken, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 79 düzeyinde azalttık" diye konuştu

"Anayurdu demir ağlarla ördük"

Cumhuriyetin kuruluşunda ortaya konulan "Anayurdu demir ağlarla örme" hedefine sahip çıkıldığını değinen Bakan Adil Karaismailoğlu konuşmasında "Yüksek hızlı trenle seyahat dönemini başlattık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6. Dünya'nın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmeci ülkesi yaptık. Ülkemize bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. Havayolunu halkın yolu yaptık, havacılık ve uzay teknolojilerinde yerli üretim için adımlar attık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkardık. Veri ulaştırmada adeta çağ atladık. Ülkemizi bilgi otobanlarıyla donattık, bilişim sektöründe yerli ve milli teknolojilerin gelişmesini sağladık. Fiber hat uzunluğumuz, 404 bin kilometreyi aştı. Geniş bantta abone sayısı, 78 milyon 400 bine ulaştı. Makinalar arası iletişim abone sayımız, 5 milyon 900 bin oldu. 83 milyona ulaşan mobil abone sayısının yüzde 90'dan fazlası, son dört yılda 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız. Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık. Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin da katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı da 2022 yılında uzaya göndereceğiz" diye konuştu.

"Ankara Niğde otoyolu 2. kesimi açılıyor"

Bakan İsmailoğlu yakın dönemde de birçok projenin hayata geçeceğini belirterek " Aynı şekilde önümüzdeki yakın süreç içerisinde ise; Yarın, Manisa Akhisar Çevre Yolunun açılışını gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü, Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmı olan 2. kesimini açarak Otoyolun tamamını trafiğe açacağız. Önümüzdeki hafta Kömürhan Köprüsünü açarak hizmete vereceğiz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. Kesimini açacağız. Yine Ankara Gölbaşı Şehir Geçişinin açılışını yapacağız. 2021 yılı Ocak Ayı içerisinde de; Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolunda Deve Geçidi Köprüsünün, Kızılcahamam-Çerkeş Tünelinin ve Tohma Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı