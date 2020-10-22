Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 5A UYDUSU 30 KASIM'DA UZAYA GÖNDERİLECEK

Edinilen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A uydusunun 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A uydusunun 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Üçüncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada haber leşme uydusu TÜRKSAT 5A uydusunun 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "2 Kasım'da 5A uydumuzu teslim almıştık. O şimdi yolda. 30 Kasım'da uzaya göndereceğiz. Uzaydaki gücümüz orada artacak. 5A uydusu biraz daha televizyon yayıncılığı ile ilgili bizi daha çok güçlendirecek. Kapsamı çok geniş. Onunla birlikte 2021 yılı ortalarında 5B'yi uzaya gönderdiğimizde artık orada internet ağırlıklı olarak hem altyapı hem olarak hem de hız olarak çok büyük güç katacak" dedi.

"HAZIR OLDUĞUMUZ ZAMAN 5G'YE GEÇECEĞİZ"5G teknolojisi hakkında da konuşan Karaismailoğlu, "5G dünyada da çok tartışılıyor. Çok büyük çalışma var ülkemizde de buna yönelik alt yapımızı hazırlıyoruz. Bunu düşünürken en önemlisi yerli ve milli teknolojiler kullanmak. 5G dünyada da oturmuş bir sistem değil. Dünyada da tartışılıyor. Dünya ile hazır olduğumuz zaman 5G'ye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çamlıca Kulesi'nin faaliyete geçmesinin dijital dönüşümün önemli örneklerinden biri olduğunu dile getirerek Bakan Karaismailoğlu, " Dünyada ilk defa 100 radyo bir kuleden canlı yayın yapmaya başladı. Hem kaliteli, hem güçlü bir yayın yaparken hem de İstanbul'un siluetine, güzelliğine değer kattık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı