Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz Son dakika gündem haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiye'mizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiye'mizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle denizcilik sektörünün durumu, bugünkü ve gelecekteki dönemine ilişkin hedeflerine yönelik toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve deniz taşımacılığında Türk sahipli gemilerin payının artırılması, kıyı tesislerinde hizmet kalemlerinin belirlenmesi, gemi ve yat acenteleri yönetmelik taslağı, yat inşa ve yan sanayi ile yat tamir bakım işletmelerinin yer sorunları ile birlikte, denizcilik eğitiminin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki denizcilik sektörünün, son 18 yılda yapılan yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğini ifade etti. Bakanlık olarak denizciliğin gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sektöre yaptığımız her yatırımda ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bakanlık olarak denizcilik sektörünün gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile ortak aklı işletiyoruz. Sektörün sorunlarını bizim sorunlarımız olarak görüyoruz. Mavi vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak ve denizlerimizin ülke ekonomisine katkısını artırmak ve sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.'SEKTÖRE VERDİĞİMİZ DESTEK MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI'Bakan Karaismailoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizlerin ulaşım, ticaret, turizm ve doğal kaynaklar bakımından büyük imkanlar sağladığına işaret ederek, "Tersanelerimizden limanlarımıza, sahillerimizden açık denizlerimize kadar sektörümüze verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı. Denizlerimizin sunduğu katma değeri yüksek imkanlardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bu gerçekten hareketle üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra vereceği müjde öncesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiyemizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" ifadesini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA