Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz

Son dakika gündem haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiye'mizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" dedi.

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz
21.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:54

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiye'mizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle denizcilik sektörünün durumu, bugünkü ve gelecekteki dönemine ilişkin hedeflerine yönelik toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve deniz taşımacılığında Türk sahipli gemilerin payının artırılması, kıyı tesislerinde hizmet kalemlerinin belirlenmesi, gemi ve yat acenteleri yönetmelik taslağı, yat inşa ve yan sanayi ile yat tamir bakım işletmelerinin yer sorunları ile birlikte, denizcilik eğitiminin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki denizcilik sektörünün, son 18 yılda yapılan yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğini ifade etti. Bakanlık olarak denizciliğin gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sektöre yaptığımız her yatırımda ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bakanlık olarak denizcilik sektörünün gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile ortak aklı işletiyoruz. Sektörün sorunlarını bizim sorunlarımız olarak görüyoruz. Mavi vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak ve denizlerimizin ülke ekonomisine katkısını artırmak ve sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.'SEKTÖRE VERDİĞİMİZ DESTEK MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI'Bakan Karaismailoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizlerin ulaşım, ticaret, turizm ve doğal kaynaklar bakımından büyük imkanlar sağladığına işaret ederek, "Tersanelerimizden limanlarımıza, sahillerimizden açık denizlerimize kadar sektörümüze verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı. Denizlerimizin sunduğu katma değeri yüksek imkanlardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bu gerçekten hareketle üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra vereceği müjde öncesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiyemizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" ifadesini kullandı.  

 

ANKARA, -


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü 3. Sayfa
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Dünya
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Magazin
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Dha Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 15:05:44. #1.14#
title