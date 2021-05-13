Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Son dakika yaşam haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nın Türk milletine, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nın Türk milletine, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'nın Türk milletine, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilediği bir görüntülü paylaşımda yaptı. Ayrıca, Karaismailoğlu'nun görüntülü paylaşımında şu ifadelere de yer verildi:

"Bir haber gelir uzaktan bir anda dünya değişir. Aylardır beklenen birkaç saniyede gözünün önündedir. Mesafeleri kısaltan teknolojimiz ve haberleşme altyapımızla bu bayram da sevdiklerimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Teknoloji mesafe dinlemez." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı