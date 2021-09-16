Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hastane ziyareti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun selin meydana geldiği yerlerde incelemelerde bulunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hastane ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun selin meydana geldiği yerlerde incelemelerde bulunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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