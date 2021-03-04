Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu'nun açılış programları şehit askerler nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu'nun açılış programları şehit askerler nedeniyle ertelendi

04.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:14
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu'nun açılış programları şehit askerler nedeniyle ertelendi

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın ve cumartesi günü katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan açılış programları, bugün şehit olan askerler nedeniyle ileri bir tarihe tehir edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın ve cumartesi günü katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan açılış programları, bugün şehit olan askerler nedeniyle ileri bir tarihe tehir edildi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Karaismailoğlu'nun yarın Şanlıurfa'da, cumartesi ise Batman'da tamamlanan projelerin açılış törenleri bugün askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu'nun açılış programları şehit askerler nedeniyle ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 22:14:40. #1.16#
title