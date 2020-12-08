Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 8. Küresel Altyapı İş birliği Konferansı'na video-konferans yöntemiyle katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 8. Küresel Altyapı İş birliği Konferansı'na video-konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Karaismailoğlu, aynı zamanda Koreli mevkidaşı Hyung-mee Kim ile çevrimiçi olarak ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yıl, küresel salgın sebebiyle KAİK'in VIII. Toplantısı'nın 8 Aralık 2020 tarihinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği bildirildi. Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hyung-mee Kim'in davetine icabet eden Bakan Karaismailoğlu'nun kutlama mesajı, konferansın açılış oturumunda yayınlandı. Bakan Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı büyük altyapı projelerine değindi.

KAİK marjında, Bakan Karaismailoğlu ile Koreli mevkidaşı Hyung-mee Kim arasında çevrimiçi olarak ikili görüşme de gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, ülkemizde Koreli firmaların katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiş ve halihazırda yapımı devam eden altyapı projeleri değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan önemli altyapı yatırımları için olası iş birliği olanakları görüşüldü" denildi.

Toplantıda ayrıca, dünya çapında önemli altyapı projeleri yer alınırken, bir marka haline gelen müteahhitlik firmaları ile Koreli firmaların üçüncü ülkelerdeki yatırım projelerinde ortaklık yapmaları hususu da ele alındı.

Konferansa Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hyung-mee Kim, Kore Uluslararası Müteahhitler Derneği Başkanı Kun-K Lee ve Özbekistan İnşaat Bakanı Batir Zakirov katıldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı