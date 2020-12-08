Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü

08.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:56
Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 8. Küresel Altyapı İş birliği Konferansı'na video-konferans yöntemiyle katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 8. Küresel Altyapı İş birliği Konferansı'na video-konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Karaismailoğlu, aynı zamanda Koreli mevkidaşı Hyung-mee Kim ile çevrimiçi olarak ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yıl, küresel salgın sebebiyle KAİK'in VIII. Toplantısı'nın 8 Aralık 2020 tarihinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği bildirildi. Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hyung-mee Kim'in davetine icabet eden Bakan Karaismailoğlu'nun kutlama mesajı, konferansın açılış oturumunda yayınlandı. Bakan Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı büyük altyapı projelerine değindi.

KAİK marjında, Bakan Karaismailoğlu ile Koreli mevkidaşı Hyung-mee Kim arasında çevrimiçi olarak ikili görüşme de gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, ülkemizde Koreli firmaların katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiş ve halihazırda yapımı devam eden altyapı projeleri değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan önemli altyapı yatırımları için olası iş birliği olanakları görüşüldü" denildi.

Toplantıda ayrıca, dünya çapında önemli altyapı projeleri yer alınırken, bir marka haline gelen müteahhitlik firmaları ile Koreli firmaların üçüncü ülkelerdeki yatırım projelerinde ortaklık yapmaları hususu da ele alındı.

Konferansa Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hyung-mee Kim, Kore Uluslararası Müteahhitler Derneği Başkanı Kun-K Lee ve Özbekistan İnşaat Bakanı Batir Zakirov katıldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, engelli çocuklar ile görüştü
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, engelli çocuklar ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Son dakika haberi | Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay İlham Aliyev Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Sezen Aksu Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu, Koreli mevkidaşı ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:58:52. #1.14#
title