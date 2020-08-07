Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde incelemede bulundu
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Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde incelemede bulundu

Bir son dakika haberine göre Denizli'de devam eden projeleri inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüzde 97'si tamamlanan Honaz Tünelinde de incelemelerde bulundu.

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde incelemede bulundu
07.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:00

Denizli'de devam eden projeleri inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüzde 97'si tamamlanan Honaz Tünelinde de incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, "Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yolu bu yapacağımız çevreyoluna transfer ettikten sonra Denizlililer bir nebze daha olsun nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. İlk ziyaretini inşası devam eden ve yüzde 97'si tamamlanana Honaz Tüneli'ne yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, burada incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Honaz Tüneli içerisine girerek, yetkili isimlerden bilgi aldı. 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda yurdun her köşesinde hizmetlerin devam ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Denizli'deyiz 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda memleketimizin her köşesinde hizmetlerimiz devam ediyor. Bütün hedefimiz vatanımızın her köşesini dünya ile bağlamak ve sorunları bir bir hallederek vatandaşımızın hizmetine sunmak" dedi.

"DENİZLİLİLER BİR NEBZE DAHA OLSUN NEFES ALACAKLAR"

Tünel hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bugün Denizli'de Denizli çevre yolları şantiyelerinde incelemelerde bulunuyoruz. 14 kilometrelik Denizli çevreyolu inşaatında Honaz Tünelinin içerisindeyiz. Honaz Tüneli 2 bin 600 metre çift tüpten oluşmakta. İnşallah bu yıl içerisinde tünel imalatları bitecek. Bağlantı yolları ile birlikte önümüzdeki yıl burayı vatandaşlarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız düzgün bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl Denizlililerin hizmetine bu 14 kilometrelik Denizli çevreyolunu sunacağız. Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yolu bu yapacağımız çevreyoluna transfer ettikten sonra Denizlililer bir nebze daha olsun nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacak. Vatandaşlarımızı hem zamandan hem yakıttan tasarruf edecekler" ifadelerini kullandı.

"2022 YILI İÇERİSİNDE AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNU TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Altyapı ve ulaştırma projelerinin ihracat, istihdam ve üretimde önemli katkıları olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizli ilimizde devam eden 14 tane projemiz var. İnşallah bir bir tamamlayıp Denizlililerin hizmetine sunacağız. Denizli'yi ve bölgeyi çok yakından ilgilendiren Aydın-Denizli otoyol ihalesini geçtiğimiz Temmuz ayında yaptık. Onunla ilgili ihale süreci devam ediyor, sonuçlanmak üzere. İnşallah önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp, 2022 yılı içerisinde Aydın-Denizli otoyolunu tamamlamayı hedefliyoruz. Aydın-Denizli otoyolu da 163 kilometreden oluşmakta, 140 kilometresi ana gövde 2 çarpı 3 şeklide. Bağlantı yolları da 23 kilometre 2 çarpı 2 şeklinde. Bölgeye büyük bir rahatlık sağlayacak, katkı sağlayacak önemli bir proje. Onunla ilgilide takiplerimiz devam ediyor. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlayıp, bölgeye ve Denizlililerin hakkettiği güçlü Denizli'yi daha da güçlendirecek projenin de bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Öte yandan, tünelde incelemeleri tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, tünelin inşasında çalışan işçiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

( Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat/İHA)

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Kaynak: İHA

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