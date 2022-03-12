Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Ayçiçeği yağı taşıyan 2'nci gemi yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, savaş nedeniyle bekletildikleri Rusya limanlarından kalkış izninin ardından hareket eden ayçiçeği yağı yüklü gemilerden 2'ncisinin de yarın İstanbul Boğazı'nı geçeceğini belirtti. Karaismailoğlu, "Diğer 4 ayçiçeği yağı taşıyan gemi ise Karadeniz'de seyir halinde olup, 17 Mart'a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Azak Denizi'ndeki limanlarda Türkiye'ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçeği yağı yüklü 6 geminin savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında beklediğini anımsatarak, "Gemiler bulundukları limanlardan 9 Mart'ta kalkış izni aldı. Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Varış limanı Mersin'e doğru seyrediyor. 15 Mart'ta Mersin'e yanaşması planlanıyor. Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz'de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Diğer 4 ayçiçeği yağı taşıyan gemi ise Karadeniz'de seyir halinde olup, 17 Mart'a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor" dedi.

Karayolu nakliyecilerinin de bu dönemde özellikle Ukrayna limanlarının kapanması nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ifade eden Karaismailoğlu, Samsun'dan Rusya'nın Novorosisk ve Tuapse Limanları'na Ro-Ro seferlerinin devam ettiğini, bu hafta içinde ilk defa Samsun'dan Kerch Boğazı'ndaki Kavkaz Limanı'na Ro-Ro seferlerinin başladığını kaydetti. Karaismailoğlu, "İlk seferini 61 araç ile tamamlayan geminin, bugün Samsun'dan ikinci seferine çıkması planlanıyor" dedi.