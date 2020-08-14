Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: "Ağustos ayı itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş... Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Ağustos ayı itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: "Ağustos ayı itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA