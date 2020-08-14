Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: "Ağustos ayı itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş...
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Ağustos ayı itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz.
14.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:23
Bakan Karaismailoğlu: "Ağustos ayı itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz." - ANKARA
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Kaynak: İHA