Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak

Gelen son dakika haberine göre ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "İhale için talipli olan çok var, çok farklı ülkeler var. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah" dedi.

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "İhale için talipli olan çok var, çok farklı ülkeler var. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah" dedi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismaloğlu, gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin 2011'den bu yana Türkiye'nin gündeminde olduğunu anımsattı. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nda gemi geçiş sayılarının azıldığına ilişkin söylemler olduğunu hatırlatarak, "Azalıyor ama tehlike daha da büyüyor. Sayısı azalmasına rağmen geçen yük miktarı artıyor ve artmaya devam edecek. Burada gemi hacimleri büyüyor. Hacmi büyüyen gemiler tehlikeli madde taşıyorlar. O yüzden tehlike daha da büyüyor. İstanbul'da şehir içinde de boğazı kullanan şehir içi trafiği var. Vatandaşlar seyahat ediyor. En son 500 bin üzerinde günlük şehir içi yolcu geçişi var deniz yolunu kullanan. Daha fazlaydı, Marmaray açıldıktan sonra azaldı. Boğaza paralel hatlar kurulduğunda şehir içindeki toplu taşıma artacak. Boğazdaki trafiği, karmaşayı artıracaktır. Şu anda bütün dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Burada tedbir almak lazım" dedi.

Şu anda bile Karadeniz'de, Marmara denizinde onlarca geminin boğazdan geçmek için sırasını beklediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Bu da ayrı bir kirlilik yaratıyor. Denizdeki hacmin, kuzey güney koridorlarındaki akışkanlığın daha çok artması bu yük hareketlerinin artması nedeniyle bizim bir tedbir almamız gerekiyor. Biz boğazı bu tehlikeli tankerler ve hareketlere kurban edemeyiz. Hem vatandaşımızı ülkemizi düşünüp hem de dünyadaki hareketlere yön vermek lazım" diye konuştu. '2021'DE KANAL İSTANBUL'DA ÖNEMLİ İLERLEMELER OLACAK'Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin su yolu olarak düşünmemek gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Kanal İstanbul, boğaz geçişlerine alternatif bir yol. Hem de bulunduğu rezerv alanıyla birlikte hem Türkiye hem dünyaya yön verecek çok önemli bir proje. Burada da proje çalışmalarımız bitmek üzere. İhale yöntemiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kanuni ve yasal düzenlemeler yakında yapılacak. Daha önce zaten belediye ile koordinasyon içinde bu işler yapılıyordu, arada imzalanmış protokoller var. Herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmalar devam ediyor. Yasal süreç ve çıkması gereken kanunlar var. Yakında Meclis'e sevk edilir. Şu anda çalışıyor hukukçularımız. Rezerv alanıyla ilgili bazı maddelerin ilave edilmesi gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İhale için talipli olan da çok var, çok farklı ülkeler var. Açık bir ihale olacak; görüşüyoruz. İhale şartları belli olduktan sonra hepsi piyasaya çıkacak. Belli olan modellerden bir tanesi tercih edilecek. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah."Bakan Karaismailoğlu "2021'de kazma vurulur mu" sorusu üzerine "İnşallah, çalışıyoruz süreç devam ediyor" dedi.'TWİTTER'A REKLAM YASAĞI BAŞLADI'Bakan Karaismailoğlu, Twitter'ın Türkiye'ye temsilci atamadığının hatırlatılması üzerine, "Yasada belli zaten. Şu an süreç devam ediyor. Reklam yasağı başladı, peşinden bant daraltma gelecek. Zaten burada bir tek Twitter kaldı. O yüzden fazla bir şey istemiyorduk. Bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Sonuçta buradaki uygunsuz yasal olmayan kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelikti. Siber güvenlik de onun bir parçası aslında. O yüzden süreç devam ediyor. Dünyada, Avrupa'da başka ülkelerde bizimle birlikte onlar da aynı şekilde senaryolar uygulamaya başladılar. Olması gereken bir işti ve diğerleri konunun önemini anladılar" dedi.Bakan Karaismailoğlu, Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun twetine kısıtlama getirmesine ilişkin "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanının twetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" dedi. ' PTT 'NİN UCUZ GIDA SATMA GÖREVİ YOK'Bakan Karaismailoğlu, PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi olmadığını da kaydederek, "Ayrıca pandemi nedeniyle ağır bir sosyal sorumluluk da yüklendi PTT'ye. Kamusal hizmetleri arttı. Yardımların dağıtılması, elektrik faturalarının PTT'den tahsili konusunda yoğun bir çalışma var. PTT'nin bir alt şirketi olan PTT AVM diye bir şirketi var. Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor. Üreticiler oradan satış yapabiliyorlar. Orada da uygunsuz bir şey varsa ona da müdahale ediyor arkadaşlar. Bir ürünle ilgili bir konu olmuş ona da müdahale edilerek çözülmüş. PTT'nin asli işi değil bu iş. PTT'nin asli görevi ulaşım ve erişim" ifadelerini kullandı. 'PTT, REFORM SÜRECİ GEÇİRİYOR'Bakan Karaismailoğlu, PTT'yi uluslararası prestijli bir marka haline getirmek için özellikle kargo tarafında önemli bir çalışmanın olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"İnşallah orada başarılı olursak PTT'yi dünya gündemindeki lojistik ve uluslararası firmalar gibi önemli bir konuma getirecek çalışmamız devam ediyor. Amazon modeliyle bir çalışma. Bir reform süreci geçiriyor şu anda. Bitince de önemli bir açıklama yapacağız. PTT çok önemli bir kuruluş; pandemi sürecinde sanal ortamdaki gelişmelerin artması nedeniyle o tarafa önem vermemiz gerektiğine karar verdik. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kargo tarafında hem kargo maliyetlerinin düşürülmesi hem hızın artırılması önemli bir konu; onunla ilgili önemli bir çalışmamız var. PTT'nin özellikle kargo ve diğer hizmet alanlarını birbirinden ayrıştıracak bir çalışmamız var. Kargo sektörü büyüdüğü için mecbur o taraf büyüyecek zaten. Vatandaş daha ucuza kargo lojistik maliyetleri olacak ve daha hızlı erişime ulaşacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR