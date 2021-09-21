Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise... - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise...

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak.

Bakan Karaismailoğlu: "( 1915 Çanakkale Köprüsü ) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak."

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını...
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Haber: Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise... - Haberler
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