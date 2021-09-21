Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise...
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak.
Bakan Karaismailoğlu: "( 1915 Çanakkale Köprüsü ) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak."
AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri