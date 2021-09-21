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Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kedi yolu"ndan kıtalar arası geçişini tamamladı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kedi yolu"ndan yürüyerek Anadolu'dan Avrupa kıtasına geçti.

ÇANAKKALE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kedi yolu"ndan yürüyerek Anadolu'dan Avrupa kıtasına geçti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki şantiyeye gelen Bakan Karaismailoğlu, köprünün deniz üzerindeki çalışmaları için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan yoldan beraberindekilerle yürüyüşe başladı.

Çalışanlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren, Anadolu Kulesi'nde verdiği molada ve bazı noktalarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, yürüyüşü 3,5 saatte tamamladı.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Avrupa Yakası'nda Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir tarafından karşıladı.

Yürüyüşe, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri katıldı.

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu ndan kıtalar arası geçişini tamamladı

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu ndan kıtalar arası geçişini tamamladı

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu ndan kıtalar arası geçişini tamamladı

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu ndan kıtalar arası geçişini tamamladı

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 'kedi yolu'ndan kıtalar arası geçişini tamamladı - Haberler
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