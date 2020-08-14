Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuş... Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz." Kaynak: AA