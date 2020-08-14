Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuş...
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz.
14.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:01
Bakan Karaismailoğlu: "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz."
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Kaynak: AA