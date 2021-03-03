Son dakika haber: Bakan Gül: "Toplumu rencide eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor"
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Son dakika haber: Bakan Gül: "Toplumu rencide eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor"

03.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:57

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (8)

Gül: "Toplumu rencide eden, kamu düzenini tehdit eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor."

Son dakika haber: Bakan Gül: 'Toplumu rencide eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor'
Son dakika haber: Bakan Gül: 'Toplumu rencide eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor'
Son dakika haber: Bakan Gül: 'Toplumu rencide eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor'
Son dakika haber: Bakan Gül: 'Toplumu rencide eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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