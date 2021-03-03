Son dakika haber: Bakan Gül: "Toplumu rencide eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor"

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.