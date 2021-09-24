BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ - Haberler
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BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne'deki bir dizi programının ardından karayoluyla Keşan ilçesine geldi.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne'deki bir dizi programının ardından karayoluyla Keşan ilçesine geldi. Önce Keşan Adalet Sarayı'nı ziyaret eden Gül'ü, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye çalışanları karşıladı. Adalet sarayı önünde toplu fotoğraf çekilmesinin ardından Bakan Gül, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli ile makamında görüştü.

Bakan Gül, daha sonra ziyaret ettiği belediyede Başkan Helvacıoğlu, başkan yardımcıları, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, partililer ve kurum amirleri karşıladı. Belediye başkanlığı makamındaki ziyarette, Roman müzisyenlerden oluşan grup, Neşet Ertaş ve Zeki Müren şarkıları seslendirdi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Gazetecilerin, Keşan'a ağır ceza mahkemesi ve cezaevi kurulması yönündeki sorusuna cevap veren Bakan Gül, Keşan'ın hem insanını hem de coğrafyasını görmek mutluluk verici. Keşan'da değerli belediye başkanımızın yine çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Keşanlı hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Hem merkezi hem de yerel yönetim olarak Keşanlı vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Adalet hizmetleri bakımından adliyede de talepleri aldık. Bu konuda da Keşan'a yatırımları, destekleri sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle tüm Keşanlı hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ağır ceza mahkemesi ve adliyenin genişletilmesiyle ilgili tüm çalışmaları aldık, talimatlarını bizimle alakalı olanlarla, bakanlığımızı ilgilendiren konuların talimatlarını verdik. Diğerlerini de yine takip edeceğiz. Biz burada daha çok yatırım, okul, çocuklarımız gençlerimiz daha güzel hizmetleri sürdüreceğiz. Adliyenin genişletilmesi de gündemimizde. Diğer konularla ilgili de yeni gelişme olunca takip edeceğiz dedi. Bakan Gül, buradaki programının ardından Keşan'dan ayrıldı.

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ

BAKAN GÜL MAĞDUR VE İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞI, SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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