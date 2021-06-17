Son dakika haber... Bakan Gül: "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum"
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Son dakika haber... Bakan Gül: "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum"

Son dakika haber... Bakan Gül: 'İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum" dedi.

Bakan Gül, İzmir'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binasına yapılan saldırıyı kınayarak, provokasyonların hedefinin huzursuzluk olduğunu belirtti. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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