Son dakika haber! Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir."
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Son dakika haber! Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir."

03.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:36
Son dakika haber! Bakan Gül:

Son dakika haber: Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir.

Bakan Gül: " (İnsan Hakları Eylem Planı) 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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