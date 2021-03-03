Son dakika haber! Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir."
03.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:36
Son dakika haber: Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir.
Bakan Gül: " (İnsan Hakları Eylem Planı) 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan