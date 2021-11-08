Bakan Gül: Hukuk, sanal dünyaya karşı sanal tutum sergilemez

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir peşin hükmün ya da yalan haberin internetteki yayılma hızı da dikkate alındığında kişinin toplum nezdinde kendini aklaması neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla lekelenmeme hakkı sadece savcılık işlemleriyle sınırlı bir hak değildir. Fiziki alemde suç olan her şey, sanal alemde de suçtur. Hukuk, sanal dünyaya karşı sanal tutum sergilemez" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın Ankara'da bir otelde düzenlediği 'Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu', Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in katılımıyla gerçekleşti. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bakan Gül, masumiyet ve lekelenme derken aslında insan onuruna saygının konuşulacağını söyleyerek, siyaset ve hukuk anlayışında devletin temelinde adalet, adaletin temelinde de insanın var olduğunu ifade etti.

Milyonlarca insana anında ulaşılabilen dijital medya platformlarında lekelenmeme hakkını korumanın önem taşıdığını söyleyen Gül, "Bu konuda basın yayın kuruluşlarımız, sivil toplum, entelektüel camia güçlü bir farkındalık oluşturmalıdır. Bugün en hafif bir suç şüphesinde bile vatandaşın adliyeden çekinmesinin temelinde 'dile düşmek', 'peşinen suçlu ilan edilmek' gibi korkuları bulunmaktadır. Bir peşin hükmün ya da yalan haberin internetteki yayılma hızı da dikkate alındığında kişinin toplum nezdinde kendini aklaması neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla lekelenmeme hakkı sadece savcılık işlemleriyle sınırlı bir hak değildir. Elbette internet önemli bir haber ve iletişim zeminidir ama hukuktan ve insanın evrensel haklarından muaf değildir. Şunu da unutmamak gerekir ki, fiziki alemde suç olan her şey sanal alemde de suçtur. Hukuk, sanal dünyaya karşı sanal tutum sergilemez" diye konuştu.