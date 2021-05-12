Son dakika haber: Bakan Gül: E-duruşmayı Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde aktif hale getirdik (2)
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Son dakika haber: Bakan Gül: E-duruşmayı Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde aktif hale getirdik (2)

Son dakika haber: Bakan Gül: E-duruşmayı Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde aktif hale getirdik (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... 679 MAHKEMEDE UYGULANIYORAdalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına...

679 MAHKEMEDE UYGULANIYOR

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. Yargı reformunun dijital dönüşüm hedeflerinden biri olan e-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilirken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor. 

10 BİN 324 DURUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerindeki 535 mahkemede uygulanan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı, 144 yeni mahkemede kurulumun tamamlanmasıyla 679'a ulaştı. Yeni açılan mahkemelerle birlikte Ankara Batı ve Bakırköy Adliyelerinin yanı sıra İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşma uygulaması kullanıma hazır hale geldi. E-duruşma ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 81 asliye hukuk, 59 sulh hukuk, 63 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, 6 fikri ve sınai haklar mahkemesinde uygulanabiliyor. E-duruşma sistemi ile bugüne kadar toplam 10 bin 324 duruşma gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı'nca ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamanın 2021 sonu itibariyle bin 800 duruşma salonu ve 2 binden fazla mahkemede kurulması planlanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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