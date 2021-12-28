İZMİR (İHA) - Bakan Gül'den AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na ziyaret

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

" Türkiye'de muhalefet sorunu yaşıyoruz. Hiçbir vizyonu olmayan 'Tayyip Erdoğan gitsin'den başka bir şey bilmeyen bir muhalefet var"

MANİSA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, " Türkiye'de muhalefet sorunu yaşıyoruz. Hiçbir vizyonu olmayan 'Tayyip Erdoğan gitsin'den başka bir şey bilmeyen bir muhalefet var" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Foça'daki programının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililer tarafından karşılanan Bakan Gül, partililere hitap etti. Bakan Gül, "19 yılda bugün muhalefete sorsanız haritada yerini gösteremeyecek yerlerde ay yıldızlı bayrağımız daha iyi dalgalansın diye oradayız. Milletimiz için oradayız. Türkiye zor biçilen, Türkiye kendisine bir takım senaryolarla gelecek tayin edilen bir ülke, bir pazar değildir. Türkiye üzerinde oyun kurulan bir ülke olmadığını ve oyun kurucu olduğunu bütün dünyaya gösterdi. AK Parti sahada da masada da en güçlü şekilde vardır. Türkiye'nin önümüzdeki yıllara emin adımlarla yürümesi en doğal hakkıdır. 2023 yılına yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli iradenin tecelli ettiği bir günden Cumhuriyetin yeni yüzyılında daha büyük, güçlü bir Türkiye için yola devam ediyoruz. Demokrasiler için en büyük kazanım muhalefettir. Türkiye'de muhalefet sorunu yaşıyoruz. Hiçbir vizyonu olmayan 'Tayyip Erdoğan gitsin'den başka bir şey bilmeyen bir muhalefet var. 'Türkiye için ne düşünüyorsun?' 'Tayyip Erdoğan gitsin' 'Türkiye'nin vizyonu ne?' 'AK Parti gitsin. Kardeşim burada bu milletle bütünleşmiş, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la, Türkiye daha güçlü olacak. Tek dünyaları 'Tayyip Erdoğan gitsin' diye düşünenler bunu rüyasında görecek. Bizim büyük ve güçlü Türkiye rüyamız var onu da milletimizle beraber gerçekleştireceğiz" dedi.