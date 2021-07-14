Son dakika haber | BAKAN GÜL: ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MİRAS DAHA DEMOKRATİK BİR ANAYASADIR-1
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Son dakika haber | BAKAN GÜL: ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MİRAS DAHA DEMOKRATİK BİR ANAYASADIR-1

Son dakika haber | BAKAN GÜL: ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MİRAS DAHA DEMOKRATİK BİR ANAYASADIR-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Vesayetin önünü açmadığı, hiç kimsenin düşüncesine, inancına kılık kıyafetine, yaşayışına, siyasi düşüncesine, felsefesine karışmadığı bir temel hakkı anayasal güvence altına almak hepimiz ortak sorumluluğudur.

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Vesayetin önünü açmadığı, hiç kimsenin düşüncesine, inancına kılık kıyafetine, yaşayışına, siyasi düşüncesine, felsefesine karışmadığı bir temel hakkı anayasal güvence altına almak hepimiz ortak sorumluluğudur. Yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras, yeni sivil daha demokratik bir anayasadır" dedi.

İstanbul 2 Nolu Barosu ve Türkiye Hukuk Platformu iş birliği ile İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi'nde 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu düzenlendi. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı ile çok sayıda akademisyen ve avukat katıldı. Bakan Gül yeni anayasa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Programda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Demokratik kazanımların kişiler değişse bile kurumsal olarak kalıcı bir şekilde kurumsallaşması temel yaklaşımımızdır. Bu hakların hiçbiri lütuf değildir. Başı açık olana da başörtülü olana da şu memlekette doğmuş olana da burada doğmuş olana da, yaşam tarzı, inancı, düşüncesi ne olursa olsun. Onlara verilen bu hakların hiç birisi lütuf değildir. O kişiler doğuştan bu hakları kendileri kazanmışlardır. Bu hakların alınmasının önündeki engelleri daha da güçlendirerek demokrasimizi güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bunu yapacak olan da vesayetle kalıcı mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlamanın zirvesi yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetin önünü açmadığı, hiç kimsenin düşüncesine, inancına kılık kıyafetine, yaşayışına, siyasi düşüncesine, felsefesine karışmadığı bir temel hakkı anayasal güvence altına almak hepimiz ortak sorumluluğudur. Bu anayasa darbeciler, vesayetçiler tarafından yapılmış baştan sona sivilleşmesi gereken bir anayasadır. Yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras, yeni sivil daha demokratik bir anayasadır" dedi. 

Görüntü dökümü---------------------------

-Abdulhamit Gül'ün anayasa ile ilgili konuşması 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | BAKAN GÜL: ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MİRAS DAHA DEMOKRATİK BİR ANAYASADIR-1 - Haberler
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