Son dakika haber | Bakan Gül: "Bireysel başvuru sistemi bütün çarelerin tüketildiği anda son bir hak arama yolu olarak karşımıza çıkmaktadır"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katıldı. (1)